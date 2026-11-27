Die Russin Natalja Terentjeva wird nach dem Langlauf-Weltcup in Ruka ausgebuht. Die Schwedin Linn Svahn kritisiert die Reaktion des Publikums mit klaren Worten.

Natalja Terentjeva hat beim Langlauf-Weltcup in Ruka das Podest verpasst und ist anschließend bei der Blumenzeremonie ausgebuht worden. Nach dem Rennen über zehn Kilometer klassisch stellte sich Linn Svahn an die Seite der Russin. Die Schwedin kritisierte die Reaktion der Zuschauer deutlich.

Sportlich hatten die Schwedinnen den Auftakt dominiert: Ebba Andersson siegte im Einzelstart in 25:19,4 Minuten vor Svahn und Frida Karlsson.

Terentjeva belegte als beste Athletin hinter dem schwedischen Trio den vierten Platz. Auf Karlsson fehlten ihr 8,8 Sekunden, auf Siegerin Andersson 19 Sekunden. Die Russin ging als neutrale Athletin an den Start.

Langlauf-Star über Buhrufe gegen Russin: „Fand ich hässlich“

Für Svahn richteten sich die Buhrufe gegen die Falsche. „Das fand ich hässlich. Das Problem betrifft nicht eine einzelne Person, es ist nicht das Problem, dass Terentjeva hier ist und antritt“, sagte sie dem schwedischen Sender SVT: „Das Problem ist, dass ein Krieg im Gange ist, es ist also größer als das.“

Svahn betonte, man müsse zwischen dem Problem und der einzelnen Person unterscheiden. „Ich glaube nicht, dass Ausbuhen irgendjemandem hilft. Was einen Unterschied macht, ist, den Krieg zu beenden“, sagte die Zweitplatzierte.

Auch wenn Svahn dagegen ist, russische Sportler auszubuhen, sieht sie ihren Start an sich dennoch kritisch: „Klar, es ist schön, dass es jetzt, wo sie hier ist, gut für sie läuft. Aber ich finde trotzdem, dass russische Skifahrer nicht auf internationaler Ebene antreten dürfen sollten.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.