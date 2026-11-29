Einer Rückkehr in den Weltcup am kommenden Wochenende steht nichts mehr im Wege.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat sich bei ihrem Comeback nach langer Dopingsperre in guter Form gezeigt. Die 31-Jährige feierte am Sonntag im zweitklassigen FIS-Cup ihren zweiten Sieg innerhalb von drei Tagen. Carl gewann mehr als 600 Tage nach ihrem letzten offiziellen Rennen auch über 20 Kilometer deutlich und sammelte die nötigen FIS-Punkte für einen Start am kommenden Wochenende im Weltcup.

Carl lag im norwegischen Gaalaa nach 50:22,9 Minuten im Kampf gegen die Uhr mehr als zweieinhalb Minuten vor dem Rest des Feldes. Am Start waren im freien Stil 72 Athletinnen, davon 66 aus Norwegen. Schon ihr Sieg über zehn Kilometer am Freitag war deutlich gewesen, im Sprint am Samstag war sie Vierte geworden.

Carl will ihre zweite Chance nutzen

Carl musste in dem nur 100 Einwohner zählenden Dorf in Zentralnorwegen antreten, da sie nach ihrer Sperre nicht über die nötigen FIS-Punkte für einen Einsatz im zeitgleich stattfindenden Weltcup verfügte. Dies geriet aber zur Formsache.

„Es fühlt sich an wie eine zweite Chance – und ich möchte sie nutzen“, hatte die Olympiasiegerin von 2022 vor der Reise nach Gaalaa gesagt: „Auf diese zweite Chance habe ich anderthalb Jahre hingearbeitet.“

Carls Wettkampfsperre war erst am vergangenen Mittwoch abgelaufen. Die Thüringerin war nach einem positiven Dopingtest aus dem März 2025 für 18 Monate gesperrt worden und verpasste unter anderem die Winterspiele 2026. Carl war nach eigener Angabe bei der Militär-WM durch einen Bundeswehrarzt das Hustenmittel Spasmo Mucosolvan verabreicht worden, das den verbotenen Wirkstoff Clenbuterol enthält.