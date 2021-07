Olympia: Tuomo Ylipulli, Gold-Partner von Matti Nykänen 1988, ist tot

Mit Nykänen hatte Ylipulli auch zweimal den WM-Titel mit der Mannschaft geholt, 1985 in Seefeld (vor Österreich und der DDR mit Jens Weißflog) sowie 1987 in Oberstdorf. Beim Vierschanzentournee-Finale 1987 in Bischofshofen feierte Ylipulli seinen einzigen Weltcupsieg vor dem Österreicher Ernst Vettori. 1988 beendete Ylipulli mit nur 23 Jahren seine Karriere.