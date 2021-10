Skispringen: Maren Lundby sagt Olympia-Saison in Peking ab - und kassiert Kritik

Dier Norwegerin lässt die Olympiasaison 2021/22 schweren Herzens aus. Die 27-Jährige, die 2018 in Pyeongchang Gold gewonnen hatte und sich 2019 und in diesem Jahr zur Weltmeisterin krönte, verzichtet damit auch auf die Winterspiele 2022 in Peking, weil sich ihr Körper „verändert“ habe, wie sie unter Tränen beim TV-Sender NRK sagte.