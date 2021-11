Neue Corona-Regeln: Skispringen in Klingenthal ohne Zuschauer

Wie die Organisatoren der Wettbewerbe in Klingenthal (10. bis 12. Dezember) am Samstag mitteilten, sind auf Grundlage der am Freitag von der sächsischen Staatsregierung beschlossenen Corona-Notfallverordnung auch in der Vogtland Arena keine Fans zugelassen. In Klingenthal finden jeweils zwei Einzelspringen der Männer und Frauen statt.