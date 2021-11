Skispringen, Qualifikation in Nischni Tagil: Geiger überzeugt, Leyhe mit starkem Comeback

Skisprung-Ass Karl Geiger (Oberstdorf) ist stark in den Olympia-Winter gestartet. In der Qualifikation zum Weltcup-Auftakt im russischen Nischni Tagil sprang der Skiflug-Weltmeister als bester Deutscher mit 126,0 m auf Platz fünf und darf zuversichtlich in den ersten Wettkampf am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) gehen.