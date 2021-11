Mit dem Skisprung-Weltcup im finnischen Ruka hat der TV-Sender Eurosport die Millionenmarke durchbrochen. In der Spitze sahen am Sonntag 1,06 Millionen Zuschauer bei den Podesterfolgen von Karl Geiger und Markus Eisenbichler zu. Im Schnitt verfolgten knapp eine halbe Million Skisprung-Fans die Übertragung, das teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies entsprach einem Marktanteil von 2,4 Prozent.