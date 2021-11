Skispringen: Richard Freitag außer Form - Ex-Weltmeister denkt an Rücktritt

„Wenn ich den Schritt bis nächsten Januar, Februar nicht schaffe...“, sagte Freitag unlängst der Sächsischen Zeitung, ohne den Satz zu beenden. Dennoch war die Botschaft eindeutig: Der 31 Jahre alte Sachse will nicht mehr hoffnungslos beliebigen Teenies hinterherspringen, will zurück in den Weltcup, dorthin, wo bei den Frauen seine jüngere Schwester Selina springt.