Ex-Bundestrainer Schuster: DSV-Team „am kompaktesten von allen“

Den lange verletzten Andreas Wellinger, unter Schuster zweimal Olympiasieger, sieht der Österreicher auf dem Weg zurück in die Spitze. „Es hat jetzt schon einiges darauf hingedeutet, dass es in die richtige Richtung geht“, sagte Schuster. Aber: „Man sieht, dass er noch nicht so stabil ist. Er hat etwas die Anfahrtsposition umgestellt. Er versucht seinen Absprung, der ihn so stark gemacht hat, wieder zu finden. Flugtechnisch kommt mir das okay vor.“