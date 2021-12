Skispringen: Weltcup in Willingen 2022 erneut ohne Zuschauer

Der Skisprung-Weltcup in Willingen findet auch in diesem Winter ohne Zuschauer statt. „Wir sind sehr enttäuscht, dass erneut keine Fans an die Mühlenkopfschanze eingelassen werden dürfen, aber die Gesundheit für alle hat Vorrang in diesen für alle schweren Zeiten“, sagte Weltcup-OK-Chef Jürgen Hensel.