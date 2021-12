Skispringen: Karl Geiger gewinnt Weltcup-Springen in Engelberg vor Kobayashi

Der zuletzt verbesserte, aber noch nicht konstante Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) verpasste nach einem missglückten Sprung als 43. das Finale der besten 30 klar. Am Sonntag (16.00 Uhr im LIVETICKER) steht in Engelberg ein weiteres Einzelspringen an, die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf. (DATEN: Weltcup-Kalender im Skispringen)