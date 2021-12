Vierschanzentournee: Karl Geiger greift 20 Jahre nach Sven Hannawald den Gesamtsieg an

Also greift Geiger an. Im Weg stehen dürfte ihm vor allem der Japaner Ryoyu Kobayashi - und natürlich die Schanze in Innsbruck, wo die deutschen Tournee-Hoffnungen zuletzt regelmäßig platzten. Das war vor einem Jahr auch bei Geiger so, als er nach seinem Sieg in Oberstdorf und Rang fünf in Garmisch-Partenkirchen am Bergisel auf Platz 16 abstürzte.