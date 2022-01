Skispringen: Deutschland fliegt in Zakopane auf Platz zwei - Slowenien siegt

Geiger zog vor 9000 Zuschauern in der letzten Runde noch knapp an den Japanern um Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (1034,1) vorbei. Sechs Tage zuvor hatte die deutsche Auswahl in Bischofshofen auch aufgrund eines Sturzes Geigers nur Platz sechs belegt.