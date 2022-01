Geiger und Eisenbichler straucheln - Freund überrascht

Die deutschen Skisprung-Asse Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben eine gute Platzierung beim ersten Wettkampf der Olympia-Generalprobe in Willingen bereits nach dem ersten Durchgang aus den Augen verloren. Geiger (Oberstdorf) flog mit 120,5 m (74,5 Punkte) nur auf Rang 20, Eisenbichler (Siegsdorf) rettete sich bei widrigen Windbedingungen mit 118,5 m (30./64,9) gerade so in das Finale.