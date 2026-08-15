Bogdanowka Summer Cup: Malawski siegt mit Schanzenrekord

SPORT1 15.08.2026 • 09:39 Uhr Jakub Malawski gewinnt den Bogdanówka Summer Cup 2026. Mit 22 Metern stellt der Pole sogar einen Schanzenrekord auf.

Jakub Malawski hat den Bogdanówka Summer Cup 2026 auf der HS20 gewonnen – und dabei gleich den Schanzenrekord nach oben geschraubt. Der Springer aus Krakau setzte im ersten Durchgang mit 22 m die Bestmarke und ging als Führender in den Finaldurchgang.

Nach Angaben der Organisatoren gilt der Wettkampf als vermutlich größtes Amateur-Event im Skispringen weltweit.

Hinter dem Sommer-Meeting steht das Projekt Ski Jumping Bogdanówka um Initiator Szymon Kania, seine Brüder, die Eltern und einen Freundeskreis. Rund 500 Fans verfolgten den Wettbewerb an der Schanze, insgesamt stellten sich 48 Teilnehmer dem Format.

Sportlich spitzte sich das Duell früh zu: Malawski führte nach der ersten Serie vor Przemysław Daszyk aus Strachocina, der nach 21 m mit sechs Punkten Rückstand Zweiter war. Rang drei zur Halbzeit sicherte sich Franciszek Twaróg aus Limanowa nach 20,5 m.

Ins Finale zogen die besten 25 Springer ein.

Malawski wackelt im Finale – und gewinnt doch

Im Enddurchgang musste Malawski nach seinem Rekordsprung zittern: Er stand seinen zweiten Versuch auf 22 m nicht.

Daszyk nutzte die Chance, bestätigte mit 21 m sein Niveau und verkürzte bis auf 0,5 Punkte – am Sieg Malawskis änderte das jedoch nichts. Twaróg verteidigte Platz drei erneut mit 20,5 m.

Das Feld reichte vom 64-jährigen Emil Dyrcz bis zum sechsjährigen Franciszek Kania. Nach der Siegerehrung folgte in Bogdanówka ein Fest für Springer und Zuschauer – gefeiert wurde bis tief in die Nacht.