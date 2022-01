Meistertrainer Pointner über Österreichs Skispringer: "Eklatante Wettkampfschwäche"

Weltmeister Kraft war in Garmisch-Partenkirchen in der Qualifikation gescheitert und hatte damit für einen neuerlichen Tiefpunkt gesorgt. Seit Krafts Erfolg 2016 in Oberstdorf sind die Österreicher bis Innsbruck in 21 Tourneespringen in Serie sieglos geblieben. Von 2008/09 bis 2014/15 hatten Österreicher die Tournee sieben Mal in Folge gewonnen, nur beim letzten Sieg war der heute 50 Jahre alte Pointner nicht als Chefcoach dabei.