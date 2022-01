Vierschanzentournee: Geiger in Bischofshofen top - Kobayashi vor Gesamtsieg

Am Tag nach dem Windchaos am Bergisel waren die Bedingungen regulär, aber nicht wirklich angenehm: Nebel und Dauerregen, der später in Schnee überging, sorgten für ein noch tristeres Ambiente als ohnehin - Zuschauer waren auch in Bischofshofen nicht zugelassen. (Skisprung-Weltcup: Kalender der Saison 2021/22)