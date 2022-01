Vierschanzentournee Heute: Springen in Garmisch-Partenkirchen mit Geiger LIVE im TV, Stream, Ticker

Beste Voraussetzungen eigentlich. Aber: Die Olympiaschanze in Partenkirchen hat den DSV-Adlern schon oft die Tournee verdorben. Der bislang jüngste Sieg in „GAP“ durch Sven Hannawald ist genau 20 Jahre her, der Fluch soll nun endlich gebannt werden. „Logisch, dass das schön wäre“, hatte Geiger nach seinem fünften Platz in Oberstdorf gemeint, aber: „Das wird kein Zuckerschlecken.“