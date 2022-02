Skispringen: Karl Geiger und Markus Eisenbichler beim Weltcup in Lahti knapp am Podium vorbei

Den Sprung in den zweiten Durchgang verpassten die Peking-Teilnehmer Stephan Leyhe (Willingen/105,8) und Pius Paschke (Kiefersfelden/82,9). Für die deutschen Skispringer geht es am Samstag mit dem Team-Wettkampf weiter, ehe am Sonntag ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm steht.