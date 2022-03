Skispringen, Frauen: Althaus bangt um Start bei RawAir-Tour - Silbermedaillengewinnerin weiter positiv

Der erste Wettbewerb findet am Donnerstag in Lillehammer statt, das Event endet am Sonntag in Oslo. Neben Althaus (Oberstdorf) wurden Selina Freitag (Aue), Luisa Görlich (Lauscha), Josephine Laue (Rothenburg) und Juliane Seyfarth (Ruhla) nominiert. Seyfarth war in der Vorwoche bei der Anreise zum Weltcup in Hinzenbach/Österreich ebenfalls positiv getestet worden.