Skispringen: Ex-Weltmeister Freitag beendet seine Karriere

"In den vergangenen Wochen ist mir klar geworden, dass ich trotz großen Engagements meine persönlichen Ziele nicht mehr erreichen kann", sagte Sportsoldat Freitag in seiner früheren Allgäuer Wahlheimat: "Ich hatte eine wirklich schöne Zeit und habe viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen, doch es ist an der Zeit, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen."