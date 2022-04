Olympiasieger Freund: "Wäre als Trainer nicht die klügste Wahl"

Seinen Entschluss zur Beendigung der Karriere erläuterte Freund mit einem Mangel an reizvollen Zielen: "Ich habe nichts gefunden, wo die ganze Leidenschaft für die kommende Saison hätte reinfließen können. Das Großereignis im nächsten Jahr ist die WM im slowenischen Planica. Es muss aber etwas geben, wo ich mir sage: 'Cool, darauf trainiere ich hin.' Das war im vergangenen Jahr mit der WM in Oberstdorf einfach. Auch in diesem Jahr war es mit der Skiflug-WM in Vikersund klar. Jetzt habe ich in mich hineingehört und festgestellt, dass Planica in mir nicht das auslöst, was es müsste."