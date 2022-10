Skispringen: Sven Hannawald mit Schock-Beichte - "Fühlte mich dauernd müde"

Dabei klagte er bereits viel früher über Symptome. „Das war ein schleichender Prozess und fing schon vor meiner Supersaison Ende 2001 an. Ich fühlte mich dauernd müde. Meinem Körper habe ich Pausen gegönnt, aber in meinem Kopf ging es 24 Stunden am Tag, an sieben Tage der Woche ums Skispringen. Auf der Heimfahrt von einem Wettkampf habe ich schon an den nächsten gedacht“, schilderte er.