Skisprung-Star Lundby feiert Comeback

Lundby hatte 2018 in Pyeongchang Gold vor der Oberstdorferin Katharina Althaus gewonnen. „Ich freue mich, dass sie den Schritt macht und zurückkommt“, sagte die deutsche Vorfliegerin am Dienstag bei der DSV-Einkleidung in Herzogenaurach: „Ich habe immer mal wieder mit ihr geschrieben und sie im September auf der Schanze in Lillehammer auch gesehen. Ich bin gespannt.“