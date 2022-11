Skispringen: Österreicherin sorgt mit Nationenwechsel für Wirbel

Nun sorgt die 23-Jährige jedoch abseits der Schanze für Furore. So wird sie bei ihrer Rückkehr nicht für ihr Heimatland an den Start gehen. „In Österreich ist die Tür leider zu. Am 27. April wurde ich total unvorbereitet vom Verband ausgeschlossen“, erklärte sie der österreichischen Kronen Zeitung.