Platz neun: Althaus startet durchwachsen in Villach

Skispringerin Katharina Althaus ist zum Auftakt der Premiere des Silvester-Turniers am Podest vorbeigeflogen, hat aber mit einer Aufholjagd ihre Chancen auf den Gesamtsieg gewahrt. In Villach schob sich die Oberstdorferin im zweiten Durchgang noch von Platz 16 auf neun vor und hielt damit den Rückstand auf Tagessiegerin Eva Pinkelnig (Österreich) in Grenzen. Die Weltcup-Führung verlor Althaus aber an Pinkelnig.