Vierschanzentournee: Nationale Gruppe mit Siegel und Hamann

Siegel, der 2019 mit dem deutschen Team in Zakopane seinen einzigen Erfolg im Weltcup gefeiert hatte und danach wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen war, sowie Hamann, 2021 in Oberstdorf WM-24. von der Großschanze, sind zurzeit nur in der deutschen Zweitvertretung im Continental Cup unterwegs. In Garmisch-Partenkirchen können sie bei Bundestrainer Stefan Horngacher Werbung für sich machen.