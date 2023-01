Skispringen: DSV hofft weiter auf Frauen-Tournee 2023/24

Zumindest von deutscher Seite steht einer Frauen-Tournee nichts im Wege. "Es wird im kommenden Winter definitiv zwei Heim-Weltcups geben - am 29. Dezember in Partenkirchen und an Neujahr in Oberstdorf. Dann wird man sehen, was daraus auf der andere Seite gemacht wird", sagte Hüttel.