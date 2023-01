Skifliegen: Wellinger Vierter bei erneutem Granerud-Sieg

Bad Mitterndorf (SID) - Skispringer Andreas Wellinger hat am zweiten Tag des Skiflug-Weltcups im österreichischen Bad Mitterndorf sein bestes Saison-Ergebnis erreicht und das Podest nur knapp verpasst. Der zweimalige Olympiasieger sprang am Kulm auf den vierten Rang und verbesserte damit seine bisherige Top-Platzierung um zwei Plätze. Den Sieg sicherte sich wie schon am Vortag Halvor Egner Granerud aus Norwegen.

Wellinger, beim ersten Skifliegen der Saison am Samstag Neunter, zeigte zwei starke Sprünge auf je 230,0 m und sorgte damit für die zweitbeste Platzierung eines DSV-Adlers in diesem Winter. Karl Geiger war Anfang Dezember in Titisee-Neustadt Dritter geworden.

Hinter Granerud belegten der Slowene Timi Zajc und Lokalmatador Stefan Kraft die Plätze zwei und drei. Für den Tournee-Sieger war es bereits die zehnte Podestplatzierung in Folge, er baute zudem seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Zweitbester Deutscher war am Sonntag Markus Eisenbichler, der Siegsdorfer arbeitete sich dank eines Sprungs auf 222,5 m im zweiten Durchgang noch von Platz 20 auf den 15. Rang vor. Auch Stephan Leyhe (Willingen) schaffte es als 27. in die Punkte. Constantin Schmid (Oberstdorf) hatte den zweiten Durchgang verpasst, Pius Paschke (Kiefersfelden) und Justin Lisso (Schmiedefeld) waren bereits in der Qualifikation gescheitert.