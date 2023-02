Eisenbichler Neunter in Willingen - Granerud siegt weiter

Skispringer Markus Eisenbichler hat mit Rang neun beim Heimspiel in Willingen seinen Aufwärtstrend bestätigt. Der sechsmalige Weltmeister machte bei widrigen Bedingungen im zweiten Durchgang noch vier Plätze gut und landet nach der enttäuschenden Vierschanzentournee schon zum vierten Mal in den Top 10. Seinen vierten Sieg in Folge feierte Tourneesieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen.