Skispringen: Althaus bei Japan-Show auf Rang acht

Skispringerin Katharina Althaus hat beim Heimspiel in Willingen einen erneuten Coup verpasst. Einen Tag nach ihrem fünften Saisonsieg musste sich die Olympia-Zweite am Sonntag bei Nebel und Schneeregen in Nordhessen mit Rang acht begnügen. Einen japanischen Dreifachsieg feierten Yuki Ito, Nozomi Maruyama und Sara Takanashi.