Skispringen: DSV-Adler in Bestbesetzung zur WM-Generalprobe

Die deutschen Skispringer reisen in Bestbesetzung zur WM-Generalprobe ins rumänische Rasnov. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) führt nach seinem Erfolg in Lake Placid das Männer-Team beim letzten Weltcup vor den Titelkämpfen in Planica/Slowenien (21. Februar bis 5. März) an.