Skispringen: Iraschko-Stolz verpasst komplette Saison

Die ehemalige Skisprung-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz muss erneut am Knie behandelt werden und verpasst auch den Rest der Saison.

An ein Karrierende denkt die 39 Jahre alte Österreicherin, die ihre Sportart maßgebend geprägt hat, allerdings nicht. Stattdessen plant sie, in den kommenden Wochen rund um die WM in Planica (21. Februar bis 5. März) das ÖSV-Trainerteam zu unterstützen.