Nach Disqualifikation: Althaus und Co. fordern Gnade für Ito

Die 28-Jährige darf laut FIS-Regeln am Wochenende nicht beim ersten Skifliegen für Frauen starten, weil sie am Mittwoch in Lillehammer wegen einer Unachtsamkeit disqualifiziert worden war. „LetYukiFly“, schrieb Althaus bei Instagram, viele Springerinnen teilten ihren Beitrag.