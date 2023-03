Comeback im deutschen Skisprung-Team beim Saisonfinale

Skispringer Pius Paschke kehrt nach zwei Monaten in das deutsche Weltcup-Team zurück.

Der 32-Jährige ersetzt am Wochenende beim Saisonfinale im slowenischen Planica den erkrankten Justin Lisso. Paschke war zuletzt Ende Januar am Kulm in Bad Mitterndorf zum Einsatz gekommen, als ebenfalls ein Skifliegen auf dem Programm stand.