Skispringen: Althaus übernimmt Rang zwei der Raw-Air-Wertung

Skispringerin Katharina Althaus ist vor dem letzten Tag der Raw-Air-Tournee in Norwegen auf den zweiten Platz der Gesamtwertung geklettert. Die Dreifach-Weltmeisterin von Planica belegte in der Qualifikation für den abschließenden Wettkampf am Mittwoch (16.30 Uhr/Eurosport) in Lillehammer Rang zwei. Nach zehn von zwölf Wertungssprüngen kommt die Oberstdorferin auf 1173,0 Punkte und hat nur noch die klar führende Slowenin Ema Klinec (1210,6) vor sich.