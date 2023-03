Skispringen: Ex-Weltmeister Kubacki bangt um das Leben seiner Frau

„Sie ist aus kardiologischen Gründen ins Krankenhaus gekommen, sie ist in einem schlechten Zustand, und die Ärzte kämpfen um ihr Leben“, schrieb der Pole am Montag in den sozialen Netzwerken. Die Kubackis haben zwei Kinder, Tochter Maja war Anfang Januar während der Vierschanzentournee zur Welt gekommen.