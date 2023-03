Wie bei der WM: Geigers Aufholjagd in Oslo wird belohnt

Skispringer Karl Geiger ist am Holmenkollen in Oslo dank eines furiosen zweiten Sprungs auf das Podest geflogen.

Karl Geiger strahlte mit der norwegischen Sonne um die Wette, winkte ins Publikum und freute sich wie ein Schneekönig. Fast 15 Minuten genoss der Oberstdorfer am legendären Holmenkollen in Oslo seine Führung, nach einem furiosen Sprung auf 137,5 m durfte er kurz sogar vom Sieg träumen.

Am Ende reichte es zu Rang drei, für den deutschen Vorflieger war es erst der dritte Podestplatz des Winters.

Nach Durchgang eins noch weit zurück

Geiger hatte nach 119,0 m im ersten Durchgang nur auf dem 13. Platz gelegen. Dann aber blies er zur Aufholjagd und zog auch noch am WM-Zweiten Andreas Wellinger vorbei, der am Ende als Fünfter ebenfalls voll überzeugte.

Der Sieg bei der ersten Station der zehntägigen Raw-Air-Tour ging an den Slowenen Anze Lanisek vor Stefan Kraft aus Österreich. Lanisek flog im zweiten Durchgang sogar auf 139,5 m und übertrumpfte Geiger noch.

Auch in der Gesamtwertung führt Lanisek nach drei von 18 Wertungssprüngen nun vor Kraft. Geiger, der am Freitag in der Qualifikation nur Rang 13 belegt hatte, folgt auf dem siebten Platz, Wellinger ist Zehnter.