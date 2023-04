Wintersport: Rücktritt? Skisprung-Bundestrainer Horngacher wird deutlich

Bundestrainer Stefan Horngacher hat nach der schwächsten Weltcupsaison der deutschen Skispringer seit elf Jahren Spekulationen um einen Rücktritt eine Absage erteilt. „Ich werde weitermachen, ja“, sagte der Österreicher nach dem Saisonfinale im slowenischen Planica in der ARD .

Aufgewertet wird die Bilanz durch das Abschneiden bei der WM in Planica. Andreas Wellinger und Karl Geiger holten dort Silber und Bronze im Einzel von der Normalschanze.

Hannawald stellt sich hinter Skisprung-Bundestrainer

Horngacher kündigte an, im Sommer ein neues Trainingskonzept erstellen zu wollen. „Wir werden an verschiedenen Schrauben drehen und versuchen, wieder in die richtige Spur zu finden“, sagte der 53-Jährige, der durchaus selbstkritisch war: „Es gibt immer Dinge, die man sich auf die Kappe schreiben kann.“