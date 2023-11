Mechler tritt als Skisprung-Bundestrainer zurück

Maximilian Mechler ist kurz vor dem Saisonstart überraschend als Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen zurückgetreten. Er bedauere den Zeitpunkt seines Rücktritts, sagte der 39-Jährige in einer Erklärung, aber er habe „in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre“. Die Weltcup-Saison startet am 2. Dezember in Lillehammer.