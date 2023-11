Skispringen: Deutsche Meistertitel an Hamann und Freitag

Martin Hamann und Selina Freitag (beide Aue) haben beim Heimspiel in Sachsen die deutschen Meistertitel im Skispringen gewonnen. Hamann setzte sich am Samstag auf der Großschanze in Klingenthal vor Stephan Leyhe (Willingen) und Philipp Raimund (Oberstdorf) durch. Der 26-Jährige gewann erstmals die deutsche Meisterschaft, 2020 war er schon einmal nah dran gewesen am Titel. Damals wurde er Zweiter hinter Markus Eisenbichler.