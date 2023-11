Skispringen: Deutscher Traumstart - Experte "baff"! 33-Jähriger so gut wie nie

Auftakt nach Maß! Die deutschen Skispringer haben im finnischen Kuusamo einen kaum für möglich gehaltenen Traumstart in die neue Saison hingelegt. Nur der unschlagbare Österreicher Stefan Kraft verhinderte am Polarkreis einen deutschen Dreifachsieg.

„Das war wirklich ein cooler Wettkampf und ein super Auftakt. Die Jungs sind top in Schuss, das macht uns sehr viel Mut für die Saison“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD .

„Baff!“ Skisprung-Experte schwärmt vom DSV-Team

Ohne Kraft hätten die DSV-Adler sogar für ein rein deutsches Podium gesorgt. Das gab es in der Geschichte des Weltcups bislang nur am 15. Dezember 1990 in Sapporo durch Andre Kiesewetter, Dieter Thoma und Josef Heumann.

Aber auch so war das Ergebnis kaum zu glauben und erinnerte an den Weltcup im Februar in Rasnov. Bei der WM-Generalprobe waren sogar fünf DSV-Adler auf den ersten sechs Plätzen gelandet - aber nur, weil alle Topteams auf die Reise nach Rumänien verzichtet hatten. In Finnland war am Samstag dagegen die gesamte Weltelite vertreten.