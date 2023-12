Alle Infos zur Vierschanzentournee - Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen LIVE im TV, Stream und Ticker

Die deutschen Skispringer präsentieren sich derzeit als regelrechte Überflieger - beste Vorzeichen für eine erfolgreiche Vierschanzentournee, die am Donnerstag mit der Qualifikation in Oberstdorf in ihre 72. Auflage startet.

SPORT1 gibt einen Überblick über alle relevanten Infos: Wer sind die Favoriten, wie ist der genaue Zeitplan - und wie stehen die Chancen der DSV-Adler auf den ersten Gesamtsieg seit Sven Hannawald?

Wann findet die Tournee statt?

Die 72. Ausgabe der Vierschanzentournee findet vom 28. Dezember bis zum 6. Januar in Deutschland und Österreich statt. Standesgemäß wird das Prestige-Event von der Qualifikation in Oberstdorf am Donnerstag eröffnet, das Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen ist ein weiteres Highlight. Den Abschluss der Tournee bilden die beiden Stationen in Österreich: Erst das Bergisel-Springen in Innsbruck, das Finale findet am Heilig-Drei-Königs-Tag in Bischofshofen statt.

Der Zeitplan im Überblick:

1. Station - Oberstdorf

Donnerstag, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation

Freitag, 29. Dezember, 17.15 Uhr: Start 1. Durchgang, 2. Durchgang im Anschluss

2. Station - Garmisch-Partenkirchen:

Sonntag, 31. Dezember, 14.00 Uhr: Qualifikation

Montag, 01. Januar, 14.00 Uhr: Start 1. Durchgang, 2. Durchgang im Anschluss

3. Station - Innsbruck:

Dienstag, 02. Januar, 13.30 Uhr: Qualifikation

Mittwoch, 03. Januar, 13.30 Uhr: Start 1. Durchgang

4. Station - Bischofshofen:

Freitag, 05. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation

Samstag, 06. Januar, 16.30 Uhr: Start 1. Durchgang, Finaldurchgang im Anschluss

Hier können Sie die Vierschanzentournee LIVE verfolgen:

Die öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Übertragungsrechte auf. Während das ZDF die beiden Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck überträgt, sendet die ARD den Auftakt und das Finale der Tournee.

Eurosport sicherte sich als privatrechtlicher Sender die Übertragungsrechte für die komplette Tournee. SPORT1 verfolgt die Springen im Liveticker.

TV: ARD, ZDF, Eurosport

Stream: sportschau.de; sportstudio.de; discovery+

Wer sind die Favoriten?

Als absoluter Top-Favorit wird der Österreicher Stefan Kraft in die Tournee starten. Der Überflieger der Saison dominierte nicht nur zahlreiche Einzelspringen, sondern führt auch den Gesamtweltcup an. Der Pokal des goldenen Adlers wird wohl nur über ihn gehen.

Der viermalige Tournee-Sieger Jens Weißflog sieht jedoch noch andere Kandidaten auf den Gesamtsieg, wie er im SPORT1-Interview mitteilte: „Die Slowenen sind definitiv sehr kompakt mit vorne drin. Aber wahrscheinlich sind es die üblichen Verdächtigen rund um Kobayashi, Granerud, Lindvik und die Slowenen.“

Wie stehen die deutschen Chancen?

Deutschland wartet seit dem Triumph von Sven Hannawald auf einen Gesamtsieger. 21 Jahre nach dem „Grand Slam“ stehen die Chancen jedoch so gut wie lange nicht! Vor der Tournee liegen gleich drei Deutsche hinter Spitzenreiter Kraft im Gesamtweltcup.

Andreas Wellinger führt das DSV-Trio an, Pius Paschke folgt, dicht gedrängt von Karl Geiger. Letzterer untermauerte erst kürzlich beim Weltcup in Klingenthal seine bestechende Form, als er sowohl den Wettkampf am Samstag als auch am Sonntag für sich entscheiden konnte.

Weißflog zeigte sich bei SPORT1 guter Dinge: „Es muss bei so einer Vierschanzen-Tournee dann schon viel zusammenpassen. Trotzdem ist die Ausgangssituation wahrscheinlich so gut wie nie. Ich würde aber Wellinger, als denjenigen mit den größten Chancen sehen.“

Für einen jedoch könnte es eine bittere Tournee werden: Routinier Markus Eisenbichler wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht in das Aufgebot berufen, nach SID-Informationen fehlt der 32-Jährige gar in der nationalen Gruppe für die beiden Auftaktspringen und könnte so die komplette Tournee verpassen.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Das Preisgeld der Vierschanzentournee bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert: Der Sieger einer Qualifikation erhält 3200 Schweizer Franken, umgerechnet rund 3400 Euro. Gewinnt man ein Einzelspringen, bekommt man schon 10.000 Schweizer Franken, circa 10.600 Euro.