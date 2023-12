Älteste Weltcup-Sieger im Skispringen: Paschke Sechster

Skispringer Pius Paschke hat am Samstag in Engelberg mit 33 Jahren seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Niemand war bei seinem Premieren-Erfolg älter. In der Rangliste der ältesten Sieger im Skisprung-Weltcup liegt Paschke laut den Statistiken des Weltverbandes FIS auf Platz sechs.