Das Oberstdorf-Orakel: Zwölf von 25 kamen durch

Für den Gewinner von Oberstdorf muss der Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee am Freitag kein gutes Omen sein. Seit 1998/99 holten nur zwölf von 25 Oberstdorf-Gewinnern auch den Gesamterfolg. Bei den vergangenen zwei Auflagen schafften der Japaner Ryoyu Kobayashi (2021/22) und der Norweger Halvor Egner Granerud (2022/23) aber jeweils den Start-Ziel-Sieg.

Ernüchternd ist die Quote bei den deutschen Springern: Von zehn Oberstdorf-Siegern seit 1992 setzte sich letztlich nur Sven Hannawald 2001/02 im Gesamtklassement durch. Zuletzt hatte Karl Geiger 2020 gewonnen und am Ende Platz zwei in der Gesamtwertung belegt.