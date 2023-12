"Immer an mich geglaubt": Wellinger nach Auftaktsieg emotional

Nach dem "schönsten Sieg" seiner Karriere wurde Andreas Wellinger emotional. "Der Weg hierhin war brutal schwer, das macht mich extrem stolz", sagte der Skispringer nach seinem beeindruckenden Auftakterfolg bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf mit Blick auf für ihn schwere Jahre: "Ich habe zum Glück immer an mich geglaubt."

2019 hatte sich Wellinger das Kreuzband gerissen, am Freitag gewann er als erster Springer der Weltcup-Ära nach einer derartigen Verletzung ein Springen bei der Tournee. "Ich musste viel beißen, aber habe immer zielstrebig weiter gemacht. Ich war überzeugt davon, dass ich es kann", sagte der 28-Jährige.

"Dass ich dann heute vor dieser Kulisse meinen ersten Saisonsieg feiern darf, ist das Schönste, was man als deutscher Athlet erleben kann", schwärmte Wellinger, der an der Schattenbergschanze in Oberstdorf von 25.500 Fans frenetisch gefeiert wurde.