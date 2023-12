Platz 26 in Ruka: Eisenbichler in "Liga zwei" auf Formsuche

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler kann im zweitklassigen Continental Cup weiterhin nicht für seine Rückkehr ins deutsche Weltcup-Team werben. Der 32-Jährige kam am Samstag im zweiten Wettkampf im finnischen Ruka nur auf Platz 26 und muss weiter auf eine Top-10-Platzierung in der „zweiten Liga“ warten.

Am Vortag hatte der Siegsdorfer, der in Kuusamo im November 2020 den letzten seiner bislang drei Weltcup-Siege gefeiert hatte, Platz 16 belegt. Bei seinem COC-Debüt in der Vorwoche war Eisenbichler in Lillehammer 14. und 23. geworden.