Schmid startet als Zwölfte in "halbe Tournee" - Prevc siegt

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat schon beim Auftakt der "halben Vierschanzentournee" alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt. Beim zweiten Weltcup-Erfolg der Slowenin Nika Prevc in Folge musste sich die Olympia-Zweite in Garmisch-Partenkirchen mit Rang zwölf begnügen. Beste Deutsche bei der Premiere der Two-Nights-Tour war Luisa Görlich (Lauscha), die als Zehnte das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere holte.

"Katha war im ersten Durchgang sehr spät dran. Das Selbstvertrauen ist noch nicht so da, wie man sieht", sagte der neue Cheftrainer Thomas Juffinger in der ARD. Selina Freitag (Oberwiesenthal/21.), Juliane Seyfarth (Ruhla/23.), Anna Rupprecht (Degenfeld/26.) und Debütantin Alvine Holz (Bad Freienwalde/27.) landeten ebenfalls in den Punken.