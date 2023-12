Skispringen: DSV-Adler mit starker Quali in Lillehammer

"Wir haben im Sommer in Lillehammer trainiert und wissen daher, was auf uns zukommt", hatte Bundestrainer Stefan Horngacher im Vorfeld gesagt: "Unser Ziel ist es, auch in Lillehammer an die kompakte Mannschaftsleistung von Kuusamo anzuschließen und aus dieser mannschaftlichen Stärke die Spitzenplätze zu attackieren."