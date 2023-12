Skispringen: Eisenbichler fehlt auch in Klingenthal

Der sechsmalige Skisprung -Weltmeister Markus Eisenbichler muss in diesem Winter weiter auf seinen ersten Weltcupstart warten.

Der 32-Jährige wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht in das sechsköpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die beiden Springen in Klingenthal (9. und 10. Dezember) berufen. Bereits beim Saisonstart in Kuusamo/Finnland und Lillehammer/Norwegen hatte Eisenbichler gefehlt.